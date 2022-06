Bibliotheken

Wer arbeiten, lernen oder einfach nur schmökern möchte, ohne dabei die halbe Gehirnkapazität an den Hitze-Gott opfern zu müssen, kann in diversen Wiener Bibliotheken unterkommen. Viele Standorte der Universitätsbibliotheken (zum Beispiel im Fachbereich Psychologie, Botanik oder Musik und Darstellende Kunst) sind klimatisiert und auch nicht ganz so ausgebucht wie etwa die Hauptstelle am Schottentor. Wer das Abkühlen mit Kultur verbinden möchte, ist in der Nationalbibliothek gut aufgehoben. Und auch in der Stadtbücherei am Urban-Loritz-Platz laufen die Klimaanlagen wie geschmiert.