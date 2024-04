Burgenlandkroatinnen im Widerstand

In der Theaterperformance werden die Erzählungen der Frauen ergänzt um kurze Gedankensplitter von burgenlandkroatischen Autorinnen und Autoren, die die Regisseurin und Schauspielerin Valentina Himmelbauer in Form von Videoclips einbringt. Drei Musiker unterlegen das Stück mit suggestiver, am Jazz angelegter Musik, die auch Motive der burgenlandkroatischen Folklore aufgreift, hieß es in einer Aussendung der Theaterinitiative.

Der Intendant des Landestheaters, Autor und Regisseur Peter Wagner, setzt mit der neuen Produktion auf ein Thema, das "nur vermeintlich mit der Aufarbeitung von Vergangenheit zu tun" habe, zumal auch in der Gegenwart "autokratische, demokratiegefährdende Tendenzen auch mitten in Europa" zu beobachten seien.

"Ich widme meine Erinnerungen den Menschen dieser Welt" feiert am 12. April im Offenen Haus in Oberwart Premiere. An den Freitagen darauf folgen Vorstellungen in Klingenbach, Großwarasdorf, Parndorf und Neufeld.