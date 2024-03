Restaurant Mole West am Neusiedler See insolvent

Über die Gruze, Mayer & Co Immobilien GmbH & Co KG ist am Donnerstag am Landesgericht Eisenstadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Die Schulden betragen rund 2,8 Mio. Euro, wie die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und AKV Europa berichteten. Die Mole West hat "weiterhin ganz normal geöffnet", teilte der Betreiber am Freitag mit.

Der Betrieb werde vorerst fortgeführt, hielt auch die Kanzlei von Insolvenzverwalter Felix Stortecky am Freitag auf APA-Anfrage fest. Seitens des KSV1870 verwies man heute erneut auf die für 13. Mai geplante Prüfungs- und Berichtstagsatzung sowie auf die Sanierungsplantagsatzung am 10. Juni. Bis 29. April können Gläubiger noch Forderungen anmelden.