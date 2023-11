Die Inszenierung für die Oper im Steinbruch

"Never change a winning team", griff Serafin zu einer alten Fußballweisheit als Begründung dafür, den 47-jährigen Theatermacher erneut verpflichtet zu haben, der wie bereits für die St. Margarethener "Turandot" 2021, Kostümbildner Giuseppe Palella an seiner Seite hat. Stilistisch werde das Opernpublikum dabei das alte Ägypten zu sehen bekommen, unterstrich der Intendant Serafin: "Es ist kein Regietheater, in dem irgendwelche Menschen mit Hakenkreuzen herumhüpfen. [...] Man taucht in eine Welt ein, in der man sich berauschen lassen kann."

Die Erfahrung mit der gigantischen Anlage in St. Margarethen, die man 2021 gesammelt habe, sei nun ein großer Vorteil, unterstrich Regisseur Strassberger: "Ich will aber nicht wiederholen, was erfolgreich war, sondern immer etwas Neues schaffen." So setze er mit den Experten von Crystal diesmal etwa auf spektakuläre Wassereffekte, integriert einen Hochseilartisten, einen überdimensionalen Mumiensarg oder einen goldenen, überlebensgroßen Elefanten.