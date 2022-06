Schmankerl und Walzer

Schmackhaft-regional geht es im sogenannten Stadtbauernhof der Landwirtschaftskammer in der Hamerlinggasse zu. Hier laden Bäuerinnen aus allen Regionen der Steiermark zu traditionellen Spezialitäten vom Lammragout über Wurzelfleisch bis hin zu Mehlspeisen. Kochen und Backen der Speisen kann man live miterleben.

Auf der Passamtswiese gleich außerhalb der alten Stadtbefestigung schreitet der "Verband der Tanzlehrer Steiermark" in Kooperation mit dem Sportamt Graz am Sonntag um 11.30 Uhr zu einem Weltrekordversuch im Dreivierteltakt. Alle Walzer-kundigen Tänzer werden eingeladen, in Tracht auf der Passamtswiese einen steirischen Walzer hinzulegen. Um den Rekord zu schaffen, muss die bisherige Bestmarke von 1.598 Paaren übertroffen werden. Mit von der Partie ist die Stadtkapelle Murau mit dem Samson, der tanzenden Riesenfigur. In der Stadtpfarrkirche in der Herrengasse wird am Sonntag um 10.30 Uhr ein eigener Aufsteirern-Gottesdienst abgehalten, am Nachmittag wird um 17.00 Uhr dort das Andachtsjodeln mit Sängern des Steirischen Volksliedwerks erklingen.