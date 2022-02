Ausflugsliebling Burgruine Gösting: Teilöffnung im Sommer geplant

Die im Eigentum eines Grazer Unternehmers stehende Ruine wurde im Jänner vergangenen Jahres wegen eines Mauerabbruchs zur Gänze gesperrt. Bereits im Sommer davor hatte der Besitzer den inneren Bereich der Ruine sperren lassen, nachdem die Pächterin der Burgtaverne krankheitsbedingt aufhören musste. Im September unterzeichnete die Stadt Graz einen Vertrag, in dem sie die Ruine und das umliegende Areal für 50 Jahre pachtete.

Sanierungsmaßnahmen im Gange

Sanierungsarbeiten an dem eingestürzten Mauerteil sind seit einigen Wochen bereits in Gang. Nun sollen in Etappen weitere Sanierungsmaßnahmen erfolgen und die Burgruine nach und nach der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden. "Wir bitten die Bevölkerung um ein wenig Geduld", so Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ). Im Sommer als erstes geöffnet werden soll ein Teil des äußeren Burghofs.

Neben der Sanierung der Bausubstanz und der Auslichtung der Grünbereiche sowie der Einleitung von Strom, Wasser und Kanalisation für eine Gastronomie auf dem Burgberg will die Stadt auch die auf einem vorgelagerten Hügel gelegene sogenannte Cholerakapelle sanieren und als Ausflugsziel wieder attraktiv machen. Während die voraussichtlichen Kosten für die Sanierung der Cholerakapelle erst erhoben werden müssen, dürfte die gesamte infrastrukturelle Erschließung der Burgruine, inklusive eines Hochbehälters, die Stadt rund zwei Mio. Euro kosten.