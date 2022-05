Spannendes Programm beim Fine Crime Festival

Zum Auftakt des Festivals gibt es am Montag (30. Mai) auf der Murinsel eine Begegnung mit Martin Walker und Schauspieler Gregor Seberg, der aus Werken des schottischen Autors liest. Außerdem wird hier auch die interaktive Ausstellung "Schaurige Steiermark" eröffnet.

Am nächsten Tag besteht nicht nur die Möglichkeit sich "Mordsgeschichten" bei einer Führung durch Graz näherbringen zu lassen, es gibt auch wieder die Schaufensterlesungen in der Buchhandlung Moser, bei denen heuer unter anderem Günter Neuwirth ("Caffe in Triest"), Herbert Lipsky ("Tod in Sizilien"), Franz Preitler ("Tod in der Waldheimat") und Petra Hasler ("Elbenohr: Das Tor der Welten") vertreten sein werden. Präsentiert wird an diesem Tag auch der Band "Schauriges Südtirol", in dem zwölf Geschichten von verschiedenen Autoren über reale Orte in der Region versammelt sind.