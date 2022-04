Im Theater am Lend ist passend zum Klimathema eine Wiederaufnahme von "Aus aktuellem Anlass: Delphine in Triest" zu sehen, außerdem die deutsche Erstaufführung von "Hirschfell" von Anna Carlier. Eine Mutter malt sich in diesem Stück die Zukunft ihres ungeborenen Kindes aus und fragt sich, wie sich die Welt durch die massive Klimaerwärmung verändern wird. Zum Thema Klima zeigt das Schauspielhaus auch die Eigenproduktion "Was zündet, was brennt" von Magdalena Schrefel, ein theatrales Roadmovie entlang einer Pipeline in Österreich. Einige der in Zusammenarbeit mit der Kunstuniversität erarbeiteten Microdramen über das Klima unter dem Titel "Once Upon Tomorrow" stehen ebenfalls auf dem Programm des Festivals.