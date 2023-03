Grazer Forum Stadtpark widmet Jahresprogramm der "Ohnmacht"

Das Forum Stadtpark widmet sich dieses Jahr dem Thema "Ohnmacht" in seinen verschiedenen Facetten. Das am Dienstag in Graz vorgestellte Jahresprogramm legt besonderes Gewicht auf spartenübergreifenden Diskurs. Weiters geplant sind themenbezogene Ausstellungen, Performances und Konzerte sowie eine eigene Ausgabe der Literaturzeitschrift "manuskripte". Zum Finale gibt es eine dreimonatige Ausstellung im Forum Stadtpark, das Jahresmotto-gemäß selbst zur "Festung Ohnmacht" wird.