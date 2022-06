Ein Gläschen Gin an einem lauen Sommerabend ist immer eine gute Idee. In der steirischen Hauptstadt gibt es seit Juni eine neue Adresse dafür. Wobei man eigentlich von einem "altbekannten" Standort sprechen kann, jedoch für ein ganz anderes Gewerbe: An der Grazer Mariahilfer Straße im Lendviertel eröffnete nämliche das neue Gin-Lokal "Ginger" im ehemaligen Bordell "St. Pauli".