Aus Grazer Psalm-Festival-Bannern werden Taschen gefertigt

Das Grazer Osterfestival Psalm aus dem Hause Styriarte stand in diesem Jahr ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Das hat nun dazu geführt, dass die bunten Werbebanner nicht einfach entsorgt wurden, sondern nun ein zweites Leben als Taschen bekommen. Die Herstellung erfolgt in einer Kooperation mit dem Jugendbeschäftigungsprojekt tag.werk, hieß es in einer Aussendung am Freitag.