Gespielt wird an vielen Orten in Graz sowie außerhalb in den steirischen Bezirken. Das Angebot an Programm in einfacher Sprache wird ausgedehnt und erstreckt sich nun auf alle Produktionen, Online-Inhalte und Gedrucktes. Live-Übersetzungen in Gebärdensprache, Audiodeskriptionen und untertitelte Videos sind hier längst Standard. Eröffnet wird mit einer Aufführung von "Die Beggers's Opera".

Anliegen der Festivals-Leiterinnen Lina Hölscher und Anja M. Wohlfahrt ist es, Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zu schaffen, an denen alle einen gleichberechtigten Teil haben.