Wohlfahrt übernimmt die Agenden von Christoph Kreinbucher-Bekerle, der weiterhin in beratender Tätigkeit unterstützen wird. Zusammen mit Lina Hölscher wird sie das Festival leiten. Für die Eröffnung hat Wohlfahrt gemeinsam mit Edi Haberl (Kamera & Schnitt) eine Dokumentation zum Tabuthema Sexualität und Beeinträchtigung gestaltet. In "Crazy little thing called love" kommen Expertinnen und Experten des Alltags mit und ohne Beeinträchtigung zu Wort. Sie erzählen ihre persönlichen Geschichten, wie sie lieben und was Sexualität für sie bedeutet.