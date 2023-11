Das Grazer Kindermuseum Frida & Fred hat in diesem Jahr das beste Besucherergebnis seit seiner Eröffnung im Jahr 2003, vor 20 Jahren, erzielt: Mehr als 100.000 junge und ältere Besucher:innen sind in den ersten elf Monaten gekommen. Im nächsten Jahr wird sich in den Ausstellungen im Haupthaus beim Augarten alles um das Re- und Upcycling von Müll drehen, wie Jörg Ehtreiber, Geschäftsführer der KIMUS Kindermuseum Graz GmbH, am Mittwoch in Graz sagte.

"Es ist überaus erfreulich sagen zu können, dass wir die 100.000-Besucher-Grenze bereits überschritten haben. Das ist das beste Ergebnis überhaupt und am Jahresende werden es wohl 108.000 bis 110.000 Besucher sein", schilderte Ehtreiber, der die KIMUS Kindermuseum Graz seit Anbeginn leitet. Schrammte man 2018 und 2019 schon knapp an der 100.000er-Grenze, kam der Einbruch in der Pandemie auf knapp 35.000. Doch seither ging es mit großen Schritten bergauf: "Die Wiederaufnahme unserer Architekturausstellungen ist gut angenommen worden und die Besucher strömen", fasste Ehetreiber zusammen.