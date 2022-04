Weitere Konzert-Höhepunkte

Interessant auch das Konzert von Emmanuel Tjeknavorian und der Pianistin Ariane Haering: Es soll das letzte Konzert des Stargeigers an der Violine sein, in Zukunft möchte er nur noch als Dirigent arbeiten. Mit den Grazer Philharmonikern wird Opernmusikchef Roland Kluttig unter anderem Bruckners Erste spielen. "Am Pult der Grazer Philharmoniker werden außerdem die Dirigentinnen Agata Zajac mit Werken von Mozart, Penderecki und Elgar sowie Oksana Lyniv mit Berlioz' 'Symphonie fantastique' zu erleben sein", so Nemeth. Zum Saisonfinale gastiert die Plattform K + K Vienna, deren Konzert in ein Abschluss-Fest mit DJ Kririll Kobantschenko im Foyer mündet.