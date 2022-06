Weitere bestätigte Acts:

Apua (AT), Attila (AT), Bill B. Wintermute (DE), Blyskawica & Gasolina (AT), Bobby Would (AT), Caterina Barbieri (IT), Delasflores (UK), DJ Durbin (DE), DJ Jackhammer (AT), DJ Void (AT), DJ Warzone (AT), /DL/MS/ (AT), Franjazzco (AT), Goldberg (AT), Grrrls DJ Crew (AT), Jillian (AT), Kessel Vale (DE), Lipelis (RU), Milès Borghese (DE), Mun Sing (UK), Stipo (AT), Sucre Sucre (DE), The Sunbathing Society (AT), Yushh (UK)