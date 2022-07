"Waldcafé" am Grazer Thalersee wird bald eröffnen

Das in den vergangenen 14 Monaten errichtete Restaurant "Waldcafé" am Thalersee westlich von Graz soll ein Magnet des Naherholungsgebiets im Westen der steirischen Landeshauptstadt werden, hieß es am Donnerstag bei der Präsentation des Baufortschritts. Eröffnen soll es voraussichtlich im September. Die Kosten für das Projekt betragen rund sieben Millionen Euro.

"Jeder Gast wird sein Platzerl finden", priesen die Pächter Manuel Köpf und Andreas Knünz ihr Restaurant am Donnerstag an. "Wir haben das "Waldcafé Thalersee" als Ausflugsgastronomie, aber auch als Ort für Veranstaltungen aller Art konzipiert. Es war uns wichtig, dass wir jeden willkommen heißen können. Die Frühstücksgäste genauso wie alle, die am Abend bei uns einen Aperitif genießen und aber auch schön essen wollen. Und auch jene, die nur auf einen Kaffee vorbeischauen."