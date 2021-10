Corona: Weihnachtsmärkte in Tirol mit Bänderausgabe

"Wer konsumiert, wird kontrolliert"

So werde man etwa in Innsbruck an jedem gastronomischem Stand sowie an zwei weiteren Ausgabestellen die Bänder nach Vorlage des 3G-Nachweises abholen und sich dann "im gesamten Gelände" frei bewegen können. "Wer konsumiert, wird kontrolliert" - so lautet offenbar eine wesentliche Basis des eigenen Präventiv- und Sicherheitskonzepts, das für die Tiroler Weihnachtsmärkte ausgearbeitet wurde. Wer hingegen nichts konsumieren will, kann auch ohne 3G-Nachweis durch die Märkte "durchschauen und durschlendern".