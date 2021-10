Kriminell gut: Das Krimifest Ischgl kehrt zurück

Thomas Baum ist neben seiner Tätigkeit als psychologischer Berater und Lehrender an der Kunstuniversität Linz erfolgreicher Autor zahlreicher Theaterstücke und Drehbücher. Aus seiner Feder stammen unter anderem der Kinohit „In 3 Tagen bist du tot“ sowie Folgen für die Sendungen „Die Rosenheim-Cops“, „Tatort“ und „Winzerkönig“. Kein Wunder also, dass auch seine Kriminalromane mit filmischem Tempo punkten. Nach „Tödliche Fälschung“ (HAYMONtb 2018), „Kalter Kristall“ (HAYMONtb 2019) und „Donau so rot“ (HAYMONtb 2021) folgt nun ein weiterer Fall für seinen oberösterreichischen Kommissar Robert Worschädl: „Schwarze Sterne“ (HAYMONtb 2021).

"Schwarze Sterne - Angriffe aus der Dunkelheit des Webs"

Warum spielt die Ampel verrückt? Ist das eigene Zuhause noch ein sicherer Ort? Mit solchen Fragen sehen sich die Linzer*innen konfrontiert, sie beginnen mehr und mehr, an ihrer Wahrnehmung zu zweifeln. Der unheimliche Grund: Angriffe aus dem Darknet und Cyber-Attacken, die die ganze Stadt in Unruhe versetzen. Schnell ist klar: Der Polizist Robert Worschädl muss ein digitales Gespenst jagen. Doch wie soll er das schaffen? Cybersicherheit ist nicht unbedingt sein Spezialgebiet. Auch der Mord an einer Programmiererin gibt ihm Rätsel auf. Mordverdächtig: die jugendliche Tochter. In „Schwarze Sterne“ stellt Thomas Baum die Menschen- und Technikkenntnisse seines Worschädls unerbittlich auf die Probe – und überzeugt mit rasanter Hochspannung und unerwarteten Wendungen. Gänsehaut!