Keinesfalls wolle man jedenfalls in der heurigen Spielzeit von 11. Juli bis 29. August, die unter dem Motto "Wege" steht, mit dem Vivaldi-Opern-Fokus Zugeständnisse an einen möglichen Barock-Massengeschmack machen. "Vor allem seine Opern sind in der Welt der Alten Musik meiner Ansicht nach noch nicht präsent genug", sagte De Marchi. Er wolle "Vivaldi und seine Opern ernst nehmen" und diese "nicht nur konzertant, sondern szenisch" auf die Bühne in Innsbruck bringen. Er sehe den Vivaldi-Schwerpunkt in der Spielsaison 2023 jedenfalls durchaus im Geiste seines bisheriges, vierzehnjähriges Wirkens, bei dem bevorzugt auch Opern-Raritäten ausgegraben wurden.

Zudem werde man sich gewiss nicht auf "Die vier Jahreszeiten" beschränken, sagte Betriebsdirektorin Eva-Maria Sens, die ab kommender Saison als künstlerische Direktorin fungieren wird. "Wir stellen uns vorrangig die Frage, wie Vivaldi im Heute interpretiert wird", erklärte sie. Über Vivaldi und dessen Zeit wolle man schließlich auch "musikschaffende Frauen" ins Rampenlicht rücken, so Sens. Auch Venedig als damaliges Barockmusik-Zentrum werde in den Konzerten eine gewichtige Rolle spielen.