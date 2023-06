Vielseitiges Musikprogramm

Selbiger ist am 22. September noch einmal unter dem Titel "Moving breaking news" zu erleben. Zwei Uraufführungen stehen an diesem Abend am Programm, an denen neben König auch die New Yorker Saxofonistin Ingrid Laubrock beteiligt sein wird. Als "special guest" fungiert in diesem Rahmen Victoria Sheen am Flipper.