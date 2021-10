Manfred Rebhandl gibt am Mittwoch, den 27. Oktober einen fesselnden Einblick in seine skandalösen „Biermösel-Krimis“. In vier Bänden kann man die aberwitzige Kulturfigur Biermösel bei polizeilichen Nachforschungen begleiten.

Wo? Lienz Tyrolia Buch · Papier, Rosengasse 3, 19 Uhr