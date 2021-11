Dies berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Samstag. Reitmeier wird sich 2023 aus privaten Gründen zurückziehen. Aus den 44 Bewerbungen für seine Nachfolge seien laut "TT" bereits die besten drei für das finale Hearing Ende November ermittelt worden. Die Entscheidung soll noch vor Weihnachten fallen.

Die Namen der drei bleiben geheim, es soll sich um zwei Frauen und einen Mann handeln, Deutsche und Österreicher. "Alle drei kommen aus dem Theater, von unterschiedlichen Disziplinen. Quereinsteiger ist definitiv keiner dabei", verriet Palfrader der "TT". Sie machte kein Hehl daraus, wo ihre Präferenz liegt: "Es dürfte bekannt sein, dass ich mir mehr Frauen in Spitzenfunktionen wünsche, sei es in der Wirtschaft, in der Verwaltung oder in der Kultur."