Irene Girkinger will das Landestheater Tirol öffnen

"Gesellschaftspolitisch relevantes Theater"

Diese Ansätze waren es dann auch, die die Entscheidung über die Intendanz zugunsten von Girkinger ausfallen ließ. "Es gab am Ende noch drei hervorragende Kandidaten, aber Girkinger hat uns mit ihren Konzepten der Offenheit gegenüber Sparten und dem Ansatz für Kooperationen am meisten überzeugt", sagte Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP). Auch der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) schloss sich an: "Girkinger steht für gesellschaftspolitisch relevantes Theater". Markus Lutz, kaufmännischer Direktor des Tiroler Landestheaters, wusste wiederum eine andere Qualität der künftigen Intendantin zu schätzen: "Sie ist eine sehr erfahrene Kollegin, die regional und international vernetzt ist."