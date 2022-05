Pussy Riot live in Tirol

Nach einem Auftritt in Deutschland trafen Aljochina und Bandkollegin Olga Borisova mit deutlicher Verspätung erst gegen 18.30 Uhr in St. Johann ein und waren gleich bereit zum Posieren. Nur anfänglich wirkten sie in ihrem Bus zerknirscht und müde. Die Fahrt war offensichtlich lange. Als beide aber aus ihrer Sicht adäquat adjustiert waren, stellte man sich Fotografen und Schaulustigen. Aljochina und Borisova setzten sich gekonnt am Anhänger ihres Busses in Szene.

Wenige Minuten zuvor war bereits ihr Tourmanager eingetroffen, dessen Auto alt und mehr als unspektakulär. Ein russisches Kennzeichen wies aber darauf hin, dass es sich hier um die Vorhut des Pussy-Riot-Trosses handelt. Noch deutlicher deutete die ukrainische Flagge im Rückfenster aber auf den Kontext des Besuches hin.

Der Soundcheck der Band musste wegen der späten Ankunft im Schnelldurchlauf durchgezogen werden: Pussy Riot checkte Ton, gab Anweisungen, wies die technisch Verantwortlichen auf die richtige Verbindung von Sirenen-Klängen und Lichtshow hin. Die Stimmen der Bühnen-Akteurinnen klangen mal melodiös, mal kreischend-infernalisch. Dazu gab es harte Beats und, dezent eingestreut, Saxofon-Klänge des einzig männlichen Mitglieds, Anton Ponomarev.