Er wird sowohl für die Oper "Genoveva" von Robert Schumann, die im September 2022 Premiere feiert, als auch bei "Elektra" von Richard Strauss im Juni 2023 auf dem Regiestuhl sitzen. "Das bedeutet mir sehr viel und markiert auch wichtige künstlerische Pole meines Arbeitens", sagte er am Donnerstag.

Abseits davon ist vor allem im Schauspielbereich mit einer besonders starken weiblichen Handschrift zu rechnen. In diesem Bereich schlage man hinsichtlich der Autorinnen und Werkauswahl einen "Bogen von über 90 Jahren", betonte die Schauspielchefin Christina Alexandridis bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Es stünden so unterschiedliche Stücke wie etwa "Hase, Hase" von Coline Serreau oder "Ich fühl ́s nicht" von der Comiczeichnerin und Feministin Liv Strömquist auf dem Programm. Zudem werde "Schnee Weiß" von Elfriede Jelinek auf der Bühne der Kammerspiele zu erleben sein, so Alexandridis. Lisa Wentz' Schauspiel "Adern", kürzlich im Wiener Akademietheater uraufgeführt, wird von Bérénice Hebenstreit in den Kammerspielen inszeniert.