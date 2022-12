1.1. Neujahrskonzert - Erl, Festspielhaus Tiroler Festspiele Erl 1.1. Neujahrskonzert - Innsbruck, Congress Tiroler Symphonieorchester 7.1. Premiere "Wenn Schnecken Innsbruck, K2 hausen" 8.-14.1. Schneeskulpturen-Wettbew Ischgl, Silvretta Arena erb "Formen in Weiß" 14.1. Premiere "Hamlet" von Innsbruck, Landestheater William Shakespeare 21.1. Premiere "Schnee Weiss Innsbruck, Kammerspiele (Die Erfindung der Alten Leier)" von Elfriede Jelinek 11.2. Premiere "Last Paradise Innsbruck, Landestheater Lost" von Günter Werno, Andy Kuntz und Stephan Lill 18.2. Premiere "Der fabelhafte Innsbruck, K2 Die" von Sergej Gößner 4.3. Premiere Tanztheater Innsbruck, Landestheater "Rhythm!!" von Nacho Duato, Alexander Ekmann und Enrique Gasa Valga 5.3. Premiere "Hase Hase" von Innsbruck, Kammerspiele Coline Serreau 24.3.-9.4. Osterfestival Tirol: Hall, Innsbruck und "...fließend..." Umgebung 25.3. Premiere "Boris Godunow" Innsbruck, Landestheater von Modest P. Mussorgski 30.3. "Top of the Mountain Ischgl Spring Concert" mit George Ezra 30.3.-2.4. Klaviertage in Erl Erl, Festspielhaus 1.4. Premiere "Ich fühl's Innsbruck, Kammerspiele nicht" nach dem Comic von Liv Strömquist 3.-7.4. Altitude Comedy Festival Mayrhofen 10.4. Snowbombing-Festival Mayrhofen 10.-14.4. Electric Mountain Sölden Festival 2023 12.4.-15.7. Theaterfestival Uderns, Zillertal Steudltenn 14.4. Konzert Melissa Innsbruck, Congress Naschenweng 22.4. Premiere "Eine Familie" Innsbruck, Landestheater von Tracy Letts 29.4. Premiere Tanztheater Innsbruck, Kammerspiele "Madame Bovary" von Enrique Gasa Valga nach Gustave Flaubert 30.4. Ski-Closing "Top of the Ischgl Mountain Concert" 11.-14.5. Literaturfestival Achenkirch/Achensee "achensee.literatour" 13.5. Premiere "Schokolade" Innsbruck, K2 von Tina Müller 13.5. Premiere Oper "La Innsbruck, Landestheater Traviata" von Giuseppe Verdi 20.5. Konzert Hubert von Kufstein, Festung Goisern 21.5. Premiere Oper Innsbruck, Kammerspiele "Bergkristall" von Michael F. P. Huber nach Adalbert Stifter 25.-27.5. Lunar Landing Electro Innsbruck, Olympiahalle, Festival Open Air 2023 Außeneisring 26.-28.5. Musikfestival "Heart of Innsbruck Noise" 3.6. Premiere "Relikte aus Innsbruck, K2 der Zukunft" von Philipp J. Ehmann 6.-11.6. IFFI - International Innsbruck, Leokino und Film Festival Innsbruck Cinematograph 8.-10.6. (geplant) Stoabeatz 23 - Das Walchsee, Südufer Festival am See 8.-11.6. Blechlawine 2.0 - Open Mayrhofen Air der Blasmusik im Zillertal 10.6. Premiere "Adern" von Innsbruck, Kammerspiele Lisa Wentz 11.6. Premiere "Elektra" von Innsbruck, Landestheater Richard Strauss 11.6. Luke Mockridge - Innsbruck, Olympiahalle "Trippy" 16.-18.6. Pop- und Rockfestival Kufstein "Kufstein unlimited" 6.-30.7. Tiroler Festspiele Erl Erl, Festspielhaus, mit u.a. "Königskinder", Passionsspielhaus "Siegfried" und "Götterdämmerung" 7.-30.7. Innsbrucker Innsbruck, verschiedene Promenadenkonzerte Orte 8.7. Konzert "Klassik in den Kitzbühel, Pfarrau-Park Alpen" mit Elina Garanca 8.7.-19.8. Geierwally Elbigenalp, Geierwally Freilichtbühne mit "Die Freilichtbühne Geierwally" von Felix Mitterer 11.7.-29.8. 47. Innsbrucker Innsbruck, verschiedene Festwochen der Alten Orte Musik mit u.a. "L'Olimpiade", "Juditha triumphans" und "La fida ninfa" 15.-16.7. Electronic Musik Innsbruck, Seegrube Festival "Wetterleuchten" Juli-August Kulturfestival "stummer Stumm, verschiedene Orte schrei" 16.7.-19.8. Tiroler Volksschauspiele Telfs, verschiedene Orte Telfs mit u.a. "7 Todsünden" 20.-23.7. 25. New Orleans Festival Innsbruck Innsbruck 25.-29.7. 31. Internationales Lienz Straßentheaterfestival "Olala" 26.-30.7. Hill Vibes Reggae Telfs, Festivalgelände Festival 27.7.-18.8. Sommertheater Kitzbühel Kitzbühel K3-KitzKongress Juli bis August Operettensommer Kufstein Kufstein, Festung mit "Jesus Christ Superstar" 2.-5.8. Metal-Rock-Festival Radfeld "Innrock Reloaded" 4.-6.8. Outreach Festival Schwaz, SZentrum 5.8. Finkenberg Open Air - Finkenberg, Open Air Schürzenjäger & Gäste Gelände 10.-12.8. Gitarrenfestival "La Erl Guitarra" 18.-19.8. Musikfestival Kitzbühel Kitzbühel, Tennisstadion mit Andreas Gabalier u.a. 21.-27.8. Filmfestival Kitzbühel Kitzbühel, verschiedene Orte 23.-26.8. Filmfest St. Anton St. Anton 29.8.-3.9. Krapoldi im Park Innsbruck, Rapoldipark, verschiedene Orte 7.-24.9. Klangspuren Schwaz Schwaz, verschiedene Orte 8.-10.9. Literaturfestival Hall in Tirol Sprachsalz 22.-24.9. Gans Anders Festival Innsbruck, Baggersee 2023 4.-8.10. Musikherbst am Wilden Ellmau, Wilder Kaiser Kaiser u.a. mit Hansi Hinterseer 22.10. Konzert "One Vision Of Innsbruck, Olympiahalle Queen" 27.-29.10. Kunstmesse "ARTfair Innsbruck, Messe Innsbruck" 8.12. Konzert Seiler & Speer Innsbruck, Olympiahalle 10.12. Weihnachtsoratorium Erl Erl 26.12.-7.1.2024 Tiroler Winterfestspiele Erl, Festspielhaus Erl