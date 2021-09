Theater in Kärnten: Die 5 besten Bühnen

Jugendstiltheater Klagenfurt

Noch eine feine Theateradresse in Klagenfurt: Das Jugendstiltheater (JUST) bietet ganzjährig Eigenproduktionen sowie Gastspiele aus den Sparten Sprechtheater, Literatur, Artistik, Ballett und Kabarett sowie musikalische Abende. Auch optisch sehenswert: Das heute unter Denkmalschutz stehende Künstlerhaus gehört zu den wichtigsten Baudenkmälern der Spätsecession Kärntens und wird dem sogenannten "Wörthersee-Stil" zugeordnet. In jedem Fall also einen Besuch wert.

