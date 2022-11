Mitten im ersten Pandemiejahr 2020 begannen die Bauarbeiten zur Generalsanierung, die nach einem Wettbewerb von den Architekten Roland Winkler und Klaudia Ruck zusammen mit Ferdinand Certov geplant wurde - jenem Team, das auch für die Neugestaltung des Wien Museums am Karlsplatz verantwortlich ist. Die größte Kulturbaustelle Kärntens seit Jahrzehnten beschäftigte 150 Firmen, davon waren 80 Prozent Kärntner Unternehmen.

Mehr Licht, Platz und neue Räume kennzeichnen das wiedereröffnete Landesmuseum: "Wir haben das Haus umgedreht, fest geschüttelt, damit alles hinausfällt, was unnötig war", schildert Winkler die Überlegungen der Architekten. Innenhöfe wurden geöffnet und mit einem Glasdach überspannt, das Außengelände parkähnlich gestaltet, sodass man das Museum nicht mehr über eine befahrene Seitenstraße betritt. Nicht vollgeräumt mit Vitrinen will das Haus sein, sondern die einzelnen, kleinen Ausstellungsräume selbst zu "begehbaren Vitrinen" machen.

Zeitreise in Kärnten

Bei einem ersten Rundgang am Eröffnungstag konnte man sich von der gelungenen Modernisierung dieses Gedächtnisses des Landes überzeugen. Mit neuem Logo und neuem Namen, Beschriftungen in Deutsch, Slowenisch und Englisch, Intarsien am Boden, die verschiedene Aspekte Kärnten nachzeichnen, und zahlreichen Digitalisierungsprojekten macht das kärnten.museum neugierig auf die Schätze des Landes. Die über zwei Millionen Objekte umfassende Sammlung musste für die Präsentation "reduziert, reduziert, reduziert" werden, wie der wissenschaftliche Leiter des kärnten.museum, Christian Wieser, bei der Eröffnung erzählte.

Highlights wie der vermeintliche Kopf des Lindwurms (von einem Wollhaarnashorn) oder das raumfüllende Modell des Großglockners, anhand dessen multimedial die Themen Wetter und Klima aufbereitet werden, sind ebenso zu sehen, wie eine Zeitreise über 450 Millionen Jahre zu erleben ist. Eine künstlerische Installation thematisiert das Zeitalter des Anthropozäns, vier Räume sind der Archäologie gewidmet, ist doch Kärnten das österreichische Bundesland mit den reichsten und spannendsten Funden. "Wie Zitate verweisen einzelne Exponate auf die Außenstellen des Museums, etwa den Magdalensberg", erläuterte die Archäologin Sabine Ladstätter bei der Führung.