" Kummts eina"-Abende

Von Juni bis Ende August laden die Gastwirt:innen in der Osterwitzgasse zu den "Kummts eina"-Abenden. Hier genießt man in den lauschigen Gastgärten bei feinem Essen Live-Musik. Die Veranstaltungsreihe wird am 3. Juni von den "Kärntner Beatles", den Roletts, eröffnet. Auch die Musikerinnen Zelda Weber und Sabine Neibersch sowie Entertainer Michael Buchacher alias Buzgi mit Band werden in der Klagenfurter Osterwitzgasse vorbeischauen.