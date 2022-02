Premieren in Klagenfurt

Die Premiere von "Belle Époque" wird am 2. März stattfinden. "Das wird eine sehr, sehr lustige Geschichte. Ganz trivial: eine grandiose Blödelei", so Lehner. Bei der das Ensemble in die Tiefen des Weltalls eintauchen werde. Tiefe passt nicht nur in diesem Sinne, denn bei dem Stück von Alexander Widner, einem Auftragswerk für das ke, werde es natürlich auch "einen tiefenphilosophischen Hintergrund geben", sagte der künstlerische Leiter.