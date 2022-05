Direkt vor Ort. An den Showtagen – 25. bzw. 26.05.2022 – sind die Kassen ab 13:00 Uhr besetzt. An diesen Tagen sind Umpersonalisierungen NUR für den jeweiligen Tag (am 25.05. für die Show am 25.05., am 26.05. für die Show am 26.05.) möglich.