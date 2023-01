VolXhaus Klagenfurt muss ausziehen: Neue Location gesucht

VolXhaus muss raus - neue Venue gesucht

Das Gebäude am Südbahngürtel 24, das ursprünglich als Druckerei- und Zeitungsverlagsgebäude des KPÖ-Organs "Volkswille" errichtet wurde, ist denkmalgeschützt. Ende Dezember erfolgte nun die Kündigung des Nutzungsvertrags von Seiten der KPÖ, berichtet der non-profit-Verein unter Obmann Alexander Tscharre. "Unsere Passion es ist, in Klagenfurt eine Begegnungsstätte der anderen Art zu schaffen. Wir betreiben das VolXhaus nicht aus Profitgier, sondern aus Liebe zum Spaß," so der Verein.

Konzerte, Theater, Kabarett und mehr fanden hier in den letzten Jahren ihre Bühne. Der Rest des für 2023 geplanten Jahresprogramms steht nun aber auf der Kippe, "Künstler*innen, Veranstalter*innen und die Mitglieder des Vereins hängen im luftleeren Raum."

Weitermachen wolle man auf jeden Fall – die Frage ist nur, wo. Die letzte Veranstaltung im VolXhaus Klagenfurt findet am 29. April statt. Bis 30. Juni wird sich hoffentlich eine neue Venue gefunden haben.