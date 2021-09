Wandelbar (Guntramsdorf)

Auch hier erklärt der Name, was dich erwartet: nämlich "von allem ein wenig", wie die Facebook-Seite der Wandelbar verspricht, "vom ausgedehnten Brunch auch am frühen Nachmittag, bis hin zum frisch gezapften Feierabendbier." Die wahrscheinlich familienfreundlichste Bar in unserer Liste begeistert sowohl mit einer großen Auswahl an Snacks und Mehlspeisen, als auch mit fruchtigen Cocktails und frisch gezapftem Bier.

Adresse: Rathaus Viertel 3, 2353 Guntramsdorf

Hier geht's direkt zur Homepage.