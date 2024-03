Bezug zu aktuellen Kriegsereignissen

Sehr gelungen ist das dunkle Bühnenbild, das eine Ruinenlandschaft andeutet und einen Spiegel beinhaltet, der sich später auf einen brennenden - deutlich als Rathausplatz von St. Pölten erkennbaren - Platz öffnet (Bühne und Video: Lugh Amber Wittig). Wesentlichen Anteil an der akustischen Atmosphäre hat der Klangteppich von Stroon alias Dalibor Kocian, der die Handlung begleitet, unaufdringlich, aber sehr präsent. Überzeugend geraten auch die Chorstellen, bei denen nicht im Gleichklang Text heruntergeleiert wird, sondern ein Durcheinander herrscht, das dem situativen Chaos entspricht.

In einer zentralen Stelle des Stücks wirft Andromache den Aggressoren, die unter dem Deckmantel des vorgeblichen Kampfes gegen die Barbarei agieren, vor: "Wenn Ruhmsucht und Habgier euch herlocken zu uns, dann plündert ihr, dann foltert ihr, dann metzelt ihr nieder. Wer also ist hier der Barbar?" Unvermittelt stellen sich Assoziationen her zu aktuellen Kriegsereignissen in der Ukraine und im Nahen Osten, wo der Zivilbevölkerung unsägliches Leid zugemutet wird. Welchen Einfluss können Frauen auf patriarchales Kriegsgeschehen nehmen? Welche Spuren hinterlassen Kriege über Generationen hinweg in Familien und Regionen? Viele Fragen stellen sich an diesem eindrücklichen Abend - und offenbar seit Jahrtausenden.

(Von Ewald Baringer/APA)