Veranstalter Harry Jenner kam während der Performance des Rappers Kummer auf die Bühne und verkündete die Entscheidung, unterdessen zogen bereits schwarze Wolken am Himmel auf. Zuvor hatten auf dem Event tropische Temperaturen geherrscht.

"Bitte nehmt es ernst", sagte Jenner auf der Space Stage. Er riet, Zelte zu sichern, am sichersten seien Besucher in ihren Autos. Das Kerngelände wurde geräumt. Zuvor war in der App des Festivals vor "starkem Gewitter und Hagel" gewarnt worden.