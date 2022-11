Composer in Residence 2023 ist der französische Komponist Philippe Manoury, der auch den Composer-Conductor-Workshop "Ink Still Wet" leiten wird (Abschlusskonzert bei freiem Eintritt am 26. August) und u.a. mit der Uraufführung einer Fanfare als Auftragswerk des Festivals und der österreichischen Erstaufführung der "Anticipations" vertreten ist. Manoury (geboren 1952) verwendet in seinen Werken oft Live-Elektronik und greift gesellschaftliche und politische Themen auf.