Das Programm der 18. Sommersaison in Grafenegg, die am 20. Juni 2024 mit der traditionellen Sommernachtsgala startet und bis 8. September dauert, ist nun präsentiert worden. Das Grafenegg Festival beginnt am 16. August und bietet u. a. Sir Simon Rattle, Janine Jansen und die Wiener Philharmoniker mit Christian Thielemann auf. Geschäftsführer Philipp Stein hat "Zeitgeist" als neues Motto installiert, um den "Standort nachhaltig weiterzuentwickeln".

"In Grafenegg haben wir vieles vor", kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) an und nannte konkret die Investition von 15 Millionen Euro für die Adaptierung der Reitschule zum Rudolf-Buchbinder-Saal sowie Pläne zum Ausbau von Gästebettenangebot in der Region.