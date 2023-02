Zur Eröffnung gibt es eine Hommage an HK Gruber: Der Komponist und Chansonnier bringt mit dem Geiger und Dirigenten Ernst Kovacic, der wie Gruber heuer 80. Geburtstag feiert, "Frankenstein!!" und seine "Nebelsteinmusik" zur Aufführung. Nach einem Konzertreigen bildet Georg Friedrich Händels "Messias" den Abschluss.

Ein klingendes "Kurdistan!" lassen Musiker am 18. März entstehen. Am Tag darauf spielt Pianist Florian Stemberger in einer Matinee selten gehörte Werke von Bach. Der Schwerpunkt "Zwischentöne Polen" wird laut Aussendung mit vier sehr unterschiedlichen Konzerten des Festivalensembles und Streichquartetts Messages Quartet fortgesetzt. Der multimediale Abend "Nach Lemberg!" präsentiert am 25. März literarisch-musikalisch-juristische Erkundungen von Recht und Gerechtigkeit. Kovacic wird am 31. März bei "'Mahlerisches' Polen" mit dem Leopoldinum Orchester Wroclaw und der Sängerin Agata Zubel ein zweites Mal beim Festival zu Gast sein.