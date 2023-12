Die kommenden Ausstellungen der Kunsthalle Krems

Die Kunsthalle Krems bringt ab 27. April den britischen Shootingstar Thomas J Price nach Österreich. Es ist die erste Ausstellung des Bildhauers in Europa außerhalb seines Heimatlands, wurde per Aussendung angekündigt. Zu erwarten sind überdimensionale Skulpturen, die die Community der People of Colour thematisieren.

Die Landesgalerie NÖ lädt auch mit Meisterwerken aus der Landessammlung zu einer Reise durch Niederösterreich ein. Unter dem Titel "Unterwegs. Reise in die Sammlung" werden vom 9. März an Künstler:innen wie Maria Egner, Oskar Kokoschka, Egon Schiele oder Olga Wisinger-Florian präsentiert.

Vom Karikaturmuseum Krems gewürdigt wird mit der Schau "I Love Deix" (ab 17. Februar) der 75. Geburtstag von Manfred Deix. Zu sehen sind Lieblingsmotive des 2016 verstorbenen Multitalents wie sein "Katzenkönig" oder der Politiker Jörg Haider.

Anlässlich des 35-jährigen Bestehens der TV-Kultserie "The Simpsons" zeigt das Karikaturmuseum erstmals in Europa mehr als 150 handgezeichnete Bilder aus den ersten 13 Staffeln (ab 13. Juli). Sie stammen aus der Sammlung von William Heeter und Kristi Correa.