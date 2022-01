Den traumatisierenden Vorgängen der Zeit in der Pandemie stellt sich der Kunstraum NÖ in der Wiener Herrengasse, wo am Freitag das Ausstellungsprogramm für 2022 präsentiert worden ist. Das Motto "Stages of Grief" setze "kollektive und individuelle Bewältigungstaktiken in den Fokus", so die künstlerische Leiterin Katharina Brandl.