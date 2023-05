Christoph Marthaler und Isabella Rossellini im Haus

Prominente Namen finden sich bei den Gästen des Hauses. So kommt im Jänner mit "Das Weinen" eine Produktion von Christoph Marthaler aus dem Schauspielhaus Zürich nach St. Pölten, weiters im Februar "Darwin's Smile" von und mit Isabella Rossellini als Gastspiel des Theatre National de Nice. Leander Haußmann zeigt im März mit dem RambaZamba Theater Ken Keseys "Einer flog über das Kuckucksnest", die polnische Theatermacherin Marta Gornicka bringt "Mothers: A Song for Wartime" (The Chorus of Women Foundation).

Zufrieden zeigte sich Geschäftsführerin Olivia Khalil mit der Auslastung, die in der laufenden Spielzeit knapp 83 Prozent erreicht habe. Für die kommende Saison sei keine erneute Verteuerung der Kartenpreise vorgesehen. Angestrebt wird das österreichische Umweltzeichen für Sprech- und Musiktheater. Und ab sofort zeigt sich auch die Homepage des Landestheaters runderneuert.