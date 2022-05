Das Lastkrafttheater in Niederösterreich steht 2022 im Zeichen zweier Jubiläen: Einerseits begeht der Lkw auf Tour sein "Zehnjähriges", andererseits wird auch im Rahmen von "100 Jahre Niederösterreich" gespielt. Die Premiere steigt am 4. Mai in St. Pölten. Gezeigt wird "Des is afoch so" von Peter Pausz. Fünf der geplanten 31 Auftritte gehen in Wien über die Bühne. Initiatoren des Lastkrafttheaters sind Max Mayerhofer und David Czifer.