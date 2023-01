Ehemalige Papierfabrik in Niederösterreich wird Varieté Theater

In der ehemaligen Papierfabrik in Klein-Neusiedl (Bezirk Bruck a.d. Leitha) entsteht ein Varieté Theater. Eröffnet wird am 3. März. Als Betreiber fungieren Seraina und Marc Dorffner. Das Duo will laut einer Aussendung das in Österreich kaum verbreitete Genre Varieté etablieren. Pro Jahr sind drei Eigenproduktionen geplant.