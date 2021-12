Geboten werden 25 verschiedene Programme von Künstlern wie Joesi Prokopetz, Caroline Athanasiadis und Roland Düringer. Den Eröffnungsabend bestreitet nach Angaben vom Dienstag Jan Philipp Zymny mit einem Best of aus zehn Jahren Bühnenpräsenz.

Mit Humor Brücken bauen

"Wir leben heute in einer immer stärker zweigeteilten Gesellschaft und die Politik hat es in der letzten Zeit mit Bravour geschafft, diese Situation noch zu fördern", betonten die künstlerische Leiterin Manuela Seidl und Daniel Truttmann, der kaufmännische Leiter, im Vorwort zum diesjährigen Satirefestival. Kombiniert wurde dieses Statement auch gleich mit einer Ankündigung: "Mit Humor lassen sich tiefe Gräben immer am leichtesten überbrücken und neue Brücken bauen! Dafür stehen wir ein!"

Alle Termine im Überblick gibt es hier: