Es wird laut im Stadion Wiener Neustadt: Mit ihrem aktuellen, neunten Studioalbum „Will Of The People“ hat die britische Kultband Muse einige Europatermine für den Sommer bekannt gegeben. Auch Österreich steht am Tourplan: Matt Bellamy, Dominic Howard und Chris Wolstenholme werden am Samstag (03. Juni) live und Open Air in Neustadt für Stimmung sorgen.

Mit dabei als lautstarker Support: Das britische Rock-Duo Royal Blood sowie die japanische Band One OK Rock.

Der Timetable im Überblick:

Einlass: 15:30

Beginn: 18:30

One Ok Rock: 18:30

Royal Blood: 19:30

Muse: 21:00