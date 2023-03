Als Kuratorin für den Bereich Bildende Kunst wurde am Montag Joanna Warsza vorgestellt, die einen Kunstparcours verantwortet. Christoph Gurk, künstlerischer Leiter des Festivals für Gegenwartskultur, präsentierte in einem Pressegespräch Highlights von der Oper "Justice" in Regie des künftigen Festwochen-Leiters Milo Rau bis zu Theater in der Natur.

Warsza ist für einen Kunstparcours im öffentlichen Raum verantwortlich, der während des gesamten Festivals zu sehen sein wird. Die Ausstellung arbeite mit Gewässern in St. Pölten - mit Traisen und Mühlbach, sagte die in Polen geborene und in Berlin lebende Kuratorin. Bereits heuer im Herbst setzt der Schweizer Konzeptkünstler Christian Philipp Müller auf dem Domplatz, auf dem seit Jahren archäologische Grabungen durchgeführt werden, verschüttete Elemente der Geschichte in einen Bezug zur Gegenwart. 2024 ist an dem Standort ein Projekt der mexikanischen, in Berlin lebenden Künstlerin Mariana Castillo Deball geplant.