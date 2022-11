Theaterfestival in Wiener Neustadt feiert 2023 "Gedankenfreiheit"

Gedankenfreiheit als zentrales Motiv

"Gedankenfreiheit ist ein Stein mit vielen Facetten, dessen Schimmern und Schillern wir in dieser Festivalausgabe ins Zentrum stellen", so Krassnigg in den Unterlagen. "Dieses begehrte Gut aktiver zu begreifen, zu bewahren oder zu erobern, scheint eine der wichtigsten Unternehmungen unserer Zeit zu sein." Schillers "Don Karlos", aus dem das berühmte, an König Philipp II. gerichtete Zitat des Marquis Posa "Geben Sie Gedankenfreiheit, Sire" stammt, eröffnet in einer Inszenierung von Dávid Paška das Festival. Als zweite Neuinszenierung steht im kommende Jahr Vaclav Havels "Audienz" in der Regie von Florian Thiel auf dem Festivalprogramm, Premiere ist am 4. März.

In der in diesem Herbst gestarteten Theaterserie "Reden!" werden weitere bedeutende historische und zeitgenössische Reden performt und anschließend von Krassnigg und Gästen analysiert. "Politisches Theater als Aufforderung zum Weiterdenken", nennen das die Festivalmacher, die auch die Gesprächsreihe "Salon Europa" anbieten. Der Autor und Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk diskutiert dabei in drei Matinéen u.a. mit Jurko Prochasko und Liliane Weissberg.