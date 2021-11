Unter dem Motto "Bodenkontakt" wurden von Mitte Mai bis Ende Oktober 55 Projekte mit 141 Einzelveranstaltungen an 113 Standorten durchgeführt, hieß es in einer Bilanz. Exakt 2.001 Mitwirkende, davon 748 Künstlerinnen und Künstler, waren mit der Umsetzung der Konzepte betraut.

Viertelfestival 2022: "Weitwinkel"

Die nächstjährige Ausgabe wird unter dem Motto "Weitwinkel" im Weinviertel in Szene gehen. Start ist am 13. Mai, das programmierte Ende findet am 14. August statt. Eine Fachjury habe aus 165 Einreichungen etwa 60 Projekte ausgewählt, die sich dem Motto entsprechend mit Themen beschäftigen, die sich erst mit einem veränderten Sichtfeld auftun, wurde in einer Aussendung betont. Stattfinden wird das Viertelfestival NÖ 2022 in Kooperation mit der niederösterreichischen Landesausstellung in Marchegg (Bezirk Gänserndorf).

