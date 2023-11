Zwei israelische Produktionen

Weiters zu sehen sind zwei israelische Produktionen von Ensembles, die sich seit Jahren "um den Austausch zwischen palästinensischen und israelischen Kunstschaffenden und deren Publikum bemühen", so Krassnigg: "A Handbook for the Israeli Theatre Director in Europe" von Théatre Majaz (Frankreich/Israel) und "The Anthology" (Acco Theatre Center).

Die "wortwiege" sei ein "kulturelles Aushängeschild für Wiener Neustadt", sagte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP). Und Krassnigg meinte darüber hinaus: "Kunst, diese zweite Realität, ist eine valide Alternative zu Krieg." Themen und Gäste für "Reden!" und "Salons" werden im Jänner 2024 veröffentlicht. Als "Festival-Aperitif" wird am 24. und am 29. Jänner jeweils um 19.00 Uhr zur Spielplanpräsentation in die Kasematten geladen, Voranmeldung unter [email protected].